İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı

Geniş Video İzle

Son dönemlerde düşüş yaşayan Galatasaray'da performansını zirvede tutan isimlerin başında Victor Osimhen geliyor. Attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılıları ligin zirvesinde tutan Osimhen'in skor katkısı çıkarıldığı Süper Lig sıralamasındaki değişim dikkat çekti. Cimbom, Nijeryalı yıldızın gol ve asistleri çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya kadar düşüyor.

04.03.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda olan Galatasaray'ın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda bireysel olarak birçok futbolcuda düşüş gözlemlenirken, ayakta kalan ender isimlerden biri Victor Osimhen oldu.

28 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı. Transfermarkt verileri baz alındığında Nijeryalı golcünün yaptığı skor katkısı takımına 28 puan kazandırdığı görülüyor.

OSIMHEN OLMASA 6. SIRADA

Öte yandan Victor Osimhen'in golleri ve asistleri çıkarıldığında Galatasaray'ın Süper Lig sıralamasında büyük bir değişim yaşadığı göze çarpıyor. An itibarıyla 65 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kazandırdığı 28 puan çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya geriliyor.

OSİMHEN'İN GOL ATTIĞI MAÇLAR

  • Kasımpaşa: 2 Gol (3-3)/ 3 puan kaybedilebilirdi
  • Beşiktaş: 1 Gol (2-1)/ 2 puan kaybedilebilirdi
  • Samsunspor: 2 Gol (3-2)/ 3 puan kaybedilebilirdi
  • Sivasspor: 1 Gol (2-3)/ 2 puan kaybedilebilirdi
  • Göztepe: 1 Gol (2-1)/ 2 puan kaybedilebilirdi
  • Hatayspor: 1 Gol (1-1)/ 3 puan kaybedilebilirdi
  • Konyaspor: 1 Gol (1-0)/ 2 puan kaybedilebilirdi
  • Çaykur Rizespor: 2 Gol (1-2)/ 3 puan kaybedilebilirdi
  • Kasımpaşa: 2 Gol (3-3)/ 3 puan kaybedilebilirdi

OSIMHEN'İN ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray\'ın ligdeki hali içler acısı

Victor Osimhen, Galatasaray, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Dracarys null:
    Doğrusu penaltılar olmasaydı gavatsarayın hali ne olurdu. 47 36 Yanıtla
  • rs202020:
    Her şeyi çözdük şimdi o olmasa bu olmasa kısmına geldik.. Ona bakarsan ACUN olmasa Fenerbahçe 2.lige kadar düşüyor.. 28 26 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Peki ya hakem yardımları,da olmasaydı kaçıncı sıraya düşerlerdi kim bilir. 26 14 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    1 sene için garanti ücret 12 milyon Euro 45 bin euroda maç başı alan teneke bırakında atsın adam Türkiye’ye penaltı kullanmaya gelmiş 30 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    teyzemin bıyıkları olsaydı dayım olurdu:) nasıl bir istatistik adı üsten takım herkes takım olarak bir bütündür. 19 8 Yanıtla
  • Ates null:
    Osimhen ve Hakemler sayesinde diyecektiniz herhalde. 14 6 Yanıtla
  • Fetu1986:
    fahişebahçe kümeye 8 11 Yanıtla
  • Ht Trh:
    Hakem istatistikleride onlarida maç maç yayınlayın osimpen topçu olsa Avrupa'da olur penaltı olmasa aç kalacak 13 5 Yanıtla
  • Ahmet Okan yıldırım:
    osimhen sanki bu takımın oyuncusu değilde idareten 5-6maçlığına getirilmiş gibi haber tabiki onun işi bu gol atacak Galatasaray kazanacak 9 6 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek:
    Ya admin dördünde don olmasa senin de halin içler acısı forvet olmazsa nasıl takım olunacak Bir önceki sezonda icardi için aynı haberi yapmıştın Bırak bu işleri de habercilik oku 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:15:32. #7.12#
SON DAKİKA: İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.