Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda olan Galatasaray'ın son haftalardaki performansı tartışma konusu oldu. Çıktığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda bireysel olarak birçok futbolcuda düşüş gözlemlenirken, ayakta kalan ender isimlerden biri Victor Osimhen oldu.
Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'a hatırı sayılır puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda kalmasında adeta başrol oynadı. Transfermarkt verileri baz alındığında Nijeryalı golcünün yaptığı skor katkısı takımına 28 puan kazandırdığı görülüyor.
Öte yandan Victor Osimhen'in golleri ve asistleri çıkarıldığında Galatasaray'ın Süper Lig sıralamasında büyük bir değişim yaşadığı göze çarpıyor. An itibarıyla 65 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kazandırdığı 28 puan çıkarıldığında 37 puanla 6. sıraya geriliyor.
Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı - Son Dakika
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