İddaa'ya göre Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğu için açık ara favori gösterildi. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu.
İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi
Oranlar:
Trabzonspor 1,65
Fenerbahçe 4,00
Beşiktaş 5,50
Galatasaray 7,00
Son Dakika › Spor › İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları - Son Dakika Spor