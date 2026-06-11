İsteğe Bağlı Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
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İsteğe Bağlı Fahri Hemşehrilik Beratı

İsteğe Bağlı Fahri Hemşehrilik Beratı
11.06.2026 01:14
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Oğuzhan Kaya, Arca Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi gerektiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasının ardından, "Çorum FK kulüp sahibine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmeli. Savaş Balçık, buraya sadece bir futbol takımı değil, koca bir şehrin hayalini ve inancını taşıdı. Fabrikalarıyla AŞ sağladığı, takımıyla gurur yaşattığı bu şehirde başkanımızın resmi olarak Çorumlu ilan edilmesi, bu topraklara olan bağlılığını perçinleyecektir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasının ardından kulüp sahibi Savaş Balçık'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştü. Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin yalnızca sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda kentin tanıtımı, ekonomisi ve vizyonu açısından önemli katkılar sağlayacağını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Arca Çorum FK kulüp sahibi Savaş Balçık, kulübü istikrarlı ve vizyoner bir anlayışla yönetiyor. Savaş Balçık başkanımız, ilk günden beri sergilediği vizyoner yönetim, mali istikrar ve memleket sevdasıyla takımımızı adım adım zirveye taşımıştır. Çorum'un adını Süper Lig devlerinin arasına yazdırarak hemşehrilerimizin göğsünü kabartmıştır. Kendisi artık sadece başarılı bir kulüp başkanı değil, aynı zamanda tüm Çorumluların gönlünde taht kurmuş bir Çorum sevdalısıdır" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN İLE GÖRÜŞTÜ

Fahri hemşehrilik ünvanı verilmesine yönelik girişimlerde bulunduğunu da açıklayan Kaya, konuyu Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştüğünü belirtti. Kaya, başkan Aşgın'ın da söz konusu fikre sıcak baktığını ve destek verdiğini ifade etti. Kaya, " Çorum FK kulüp sahibine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmeli. Savaş Balçık, buraya sadece bir futbol takımı değil, koca bir şehrin hayalini ve inancını taşıdı. Fabrikalarıyla AŞ sağladığı, takımıyla gurur yaşattığı bu şehirde başkanımızın resmi olarak Çorumlu ilan edilmesi, bu topraklara olan bağlılığını perçinleyecektir. Yolumuz Süper Lig'de açık olsun, efsane başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" sözlerini sarf etti.

'VEFA GÖSTERMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Balçık'ın şehre katkılarının sporla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaya, savunma sanayisindeki yatırımlarına da dikkat çekti. Kaya, "Savaş başkan, sadece sporda değil, savunma sanayisinde gerçekleştirdiği vizyoner yatırımlarla da Çorumumuza ciddi bir marka değeri kazandırmıştır. Sağladığı istihdam olanaklarıyla yüzlerce gencimize iş kapısı açmış, Çorum'un ekonomisine önemli katkılar sunmuştur. Üreten, istihdam sağlayan ve Çorum'u yerli ve milli savunma sanayisinde marka haline getiren bir iş insanına vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Oğuzhan Kaya, Politika, Ekonomi, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsteğe Bağlı Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika

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