İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti - Son Dakika
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İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

03.08.2023 18:50

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Juventus'tan ayrılan ve imza için şehre gelen Muhammed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini duyurdu. Samsunspor, yaptığı açıklamada, Ihattaren'in önceden anlaşma sağlanan şartları değiştirmek istediğini ve bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Juventus'tan ayrılan ve imza için şehre gelen Muhammed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

TRANSFERİ İPTAL OLDU

Karadeniz ekibi, yaptığı açıklamada, Ihattaren'in önceden anlaşma sağlanan şartları değiştirmek istediğini ve bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un kulüp sitesinden yaptığı açıklama;

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."

İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferden vazgeçti
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Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti - Son Dakika


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