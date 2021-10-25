Üye Girişi
İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar - Son Dakika

İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar

25.10.2021 07:23

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçtan sonra tribünlerin istifaya çağırdığı başkan Ali Koç açıklamalar yaptı. Taraftara hak veren Koç, "Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. Taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar" ifadelerini kullandı.

Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisini düşen Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Koç, taraftara hak verirken takımın toparlanacağını söyledi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:,

"HER ŞEY GÜZEL BAŞLADI"

"Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı oldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler. Ama bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıdan sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu.

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SU AKAR"

Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Ligde her takıma olabilir. Şampiyonluk için kimse her maçı kazanmıyor. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar.

"BU TAKIM TOPLARLANACAK"

Bu kadro şampiyonluk için yeter. İlk 5 hafta şampiyonluğun en büyük adayı derdiniz, son 4 haftada şampiyon olmaz dersiniz. Futbolda bu inişler, çıkışlar var. Taraftar tepkisinde haklı. Ancak umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz bu işi berber başaracağız. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak. Bu kapasite var.

"TARAFTAR HAKLIDIR"

Fenerbahçe camiasına özel bir kırılganlık, şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene büyük umutlarla başladık. 'Acaba yine mi sıkıntılar yaşayacağız?' düşüncesi oluşabilir. Taraftar haklıdır.

"FUTBOLCULARA TEPKİ MANASIZDI"

Taraftar, oyuncuların onlara gitmesine de tepki gösterdi. Haklılar ama anlam veremedim. Özür dilemek için gideceklerdi. Geçen hafta havalimanında çok etkilendiler. Taraftarın onlara tepkisizi manasızdı. Ben de üzgünüm ama anlık tepkiler veremeyiz. Her takımda düşüş olabiliyor. Sadece tepkiler bize has bir durum."

İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den dikkat çeken yorum: Başka krizlerin önünü açar 09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den dikkat çeken yorum: Başka krizlerin önünü açar MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek 08:34 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor 08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu 01:16 Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu
Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? 19:41 Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?

Son Dakika Haberleri
08:42 En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
08:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur
08:03 Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını
07:56 Dolar'dan yeni bir rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
07:52 Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı
07:49 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
07:23 İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
07:21 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Çılgın performansıyla tarihe geçti Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Çılgın performansıyla tarihe geçti         
09:12
Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı         
08:52
En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur         
08:19
Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını Kritik Kabine toplantısı bugün! Masaya yatırılacak konular 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını         
08:04
AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki         
07:22
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 09:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: İstifaya çağrılan Başkan Ali Koç, taraftarın tepkisine hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement