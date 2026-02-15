İsveç\'ten Kanada\'ya hile suçlaması: Kennedy\'den küfürlü yanıt

2026 Kış Olimpiyatları'nda Kanada ile İsveç arasında gerçekleştirilen erkekler curling karşılaşmasına hile iddiaları ve küfürler damga vurdu.

İSVEÇ'TEN HİLE İDDİASI

Kanada'nın 8-6 kazandığı müsabakada, İsveçli sporcular rakiplerinin atıştan sonra taşa temas etmeye devam ettiğini öne sürerek hakemlerden bu durumu yakından takip etmelerini talep etti. Kanadalı oyuncular da İsveçliler aleyhine aynı talepte bulununca sahada gerginlik yaşandı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İsveçli oyuncu Oskar Eriksson ile Kanadalı oyuncu Marc Kennedy arasında gerilim epey arttı. Eriksson, Kanadalı rakibinin taşa ikinci kez dokunduğu anın tekrarını göstereceğini söylediğinde, Kennedy "S..... g.." diyerek küfürle karşılık verdi.

''BİZİ HİLE YAPMAKLA SUÇLADI''

Marc Kennedy karşılaşmanın ardından rakibiyle arasında yaşananları "Oskar bizi hile yapmakla suçladı. Bunu sevmedim. 25 yıldır profesyonel curling oyuncusuyum. Orada işaretleme cihazları var. Ve bizi sürekli hile yapmakla suçladı. Bu durum hoşuma gitmedi. Bu yüzden ona süpürgeyi nereye sokabileceğini söyledim." ifadelerini kullandı.