İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
15.02.2026 20:24
İsveç\'ten Kanada\'ya hile suçlaması: Kennedy\'den küfürlü yanıt
2026 Kış Olimpiyatları'nda gerçekleştirilen Kanada-İsveç curling maçı, sert tartışmalara neden oldu. İsveç ekibi, Kanadalı rakiplerinin atış sırasında hile yaptığını öne sürdü. Ancak Kanada cephesinden gelen yanıt, iddiaları reddeden ve durumu ağır bir dille eleştiren bir nitelik taşıdı.

2026 Kış Olimpiyatları'nda Kanada ile İsveç arasında gerçekleştirilen erkekler curling karşılaşmasına hile iddiaları ve küfürler damga vurdu.

İSVEÇ'TEN HİLE İDDİASI

Kanada'nın 8-6 kazandığı müsabakada, İsveçli sporcular rakiplerinin atıştan sonra taşa temas etmeye devam ettiğini öne sürerek hakemlerden bu durumu yakından takip etmelerini talep etti. Kanadalı oyuncular da İsveçliler aleyhine aynı talepte bulununca sahada gerginlik yaşandı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İsveçli oyuncu Oskar Eriksson ile Kanadalı oyuncu Marc Kennedy arasında gerilim epey arttı. Eriksson, Kanadalı rakibinin taşa ikinci kez dokunduğu anın tekrarını göstereceğini söylediğinde, Kennedy "S..... g.." diyerek küfürle karşılık verdi.

''BİZİ HİLE YAPMAKLA SUÇLADI''

Marc Kennedy karşılaşmanın ardından rakibiyle arasında yaşananları "Oskar bizi hile yapmakla suçladı. Bunu sevmedim. 25 yıldır profesyonel curling oyuncusuyum. Orada işaretleme cihazları var. Ve bizi sürekli hile yapmakla suçladı. Bu durum hoşuma gitmedi. Bu yüzden ona süpürgeyi nereye sokabileceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Kış Olimpiyatları, Kanada, İsveç, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
