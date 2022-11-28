İsviçre'yi tek golle geçen Brezilya son 16'yı garantiledi - Son Dakika
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İsviçre'yi tek golle geçen Brezilya son 16'yı garantiledi

28.11.2022 21:15

Brezilya, Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya, 2'de 2 yaparak sürprize izin vermedi.

Breziyla, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

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Maçta gol 83. dakikada Casemiro'dan geldi. Tecrübeli orta saha çok şık bir gol attı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SON MAÇ KAMERUN'LA

Grupların son maçında Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise, Sırbistan ile mücadele edecek.

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