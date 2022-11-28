İsviçre'yi tek golle geçen Brezilya son 16'yı garantiledi

Hemen hemen herkesin evinde var! Sakın çöpe atmayın, içinden altın çıkıyor

Breziyla, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

CASEMORİ ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Maçta gol 83. dakikada Casemiro'dan geldi. Tecrübeli orta saha çok şık bir gol attı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SON MAÇ KAMERUN'LA

Grupların son maçında Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise, Sırbistan ile mücadele edecek.