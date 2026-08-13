İtaliano'dan Bitiricilik Açıklaması - Son Dakika
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İtaliano'dan Bitiricilik Açıklaması

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Beşiktaş teknik direktörü Italiano, pozisyonları bitirme konusunda sorun yaşadıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, pozisyona girmekte sorun yaşamadıklarını ancak pozisyonları sonlandırmada sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Dört maçta çok fazla şut çektik. Bitiricilik noktasında yüksek bir orana sahip değiliz, bitiriciliğimizde sıkıntı var. Çok fazla şans oluşturabiliyoruz. Kale önüne böyle gelmeye devam edersek daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bunun üzerine çalışacağız. Şu ana kadar girdiğimiz pozisyonlardan mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Bu tehlikeden kurtulmak için gol atmamız gerekiyor. O yüzden bunun üzerinde çalışmamız lazım." diye konuştu.

Geride kalan 4 resmi maçta gol yememiş olmalarını değerlendiren Italiano, "Savunmacılarımdan çok memnunum. Gol yememe isteğine sahipler. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Topu kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. Takım halinde iyi savunuyoruz. Takım olarak kimse gol yememek istiyor. Sadece kaleci ve stoperler değil, bütün takım olarak çalışıyoruz. Bu ruhla ve karakterle oynamaya devam edersek kolay kolay gol yemeyiz. Şu anda mükemmel değiliz ama doğru yoldayız. Oyuncular da gidişattan mutlu." şeklinde konuştu.

"Vlahovic'in bizi çok güçlendirecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum"

Yeni transfer Dusan Vlahovic'e değinen tecrübeli teknik adam, "Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Vlahovic'in bizi çok güçlendirecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ofans oyuncularını daha yukarı çekeceğini düşünüyorum. Hedefimiz onu pozisyona sokup gol attırmak olacak. Transfer devam ediyor, önümüzde günler var. Kulüp de her şeyi izliyor ve görüyor. Kulüp işini iyi yapıyor. Resmi olarak Avrupa'dayız. UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmek harika bir şey olacak. Perşembe-pazar tüm oyuncularım oynayabilecek. Bu ritim için de kaliteli bir takıma ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Amir Murillo ile ilgili de konuşan Italiano, "Murillo ofans sırasında özgürlüğe sahip bir oyuncu. Ondan çizgiye kadar gitmesini, içeri pas ve koşu atmasını istiyorum. Sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Yaptıkları hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. İleride boşluk ve alan varsa bu koşuları yapmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyleyen Italiano, "Geldiğimden beri çok mutluyum. Çalışanlar yüzde 100'ünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Stadyumu kelimelerle anlatamazsınız, inanılmaz bir atmosfer var. Oyuncularım da beni dinliyorlar. Onlardan da çok mutluyum. Her şey dört dörtlük geçiyor. Ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum. Burada uzun süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtaliano'dan Bitiricilik Açıklaması - Son Dakika

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