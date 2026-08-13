İtaliano: Doğru yoldayız - Son Dakika
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İtaliano: Doğru yoldayız

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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, takımın savunma karakterinden memnun olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Sadece kaleci ve stoperler değil bütün takım olarak çalışıyoruz. Bu karakterle oynamaya devam edersek kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter bizim için önemli. Şu an mükemmel değiliz ama doğru yoldayız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'u 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağ bek Murillo'nun hücumda özgürlüğe sahip bir oyuncu olduğunu belirten Italiano, "Bir sağ bekin yapacağı şeyleri yapıyor. Ondan istediğimiz şey boşluk varsa gitmesi, çizgiye inmesi. Top bizdeyken bunları yapmasını istiyorum. Sağ bek oyuncusu olarak savunma da yapması gerekiyor. Beni dinleyen bir oyuncu. Bu hoşuma gidiyor. İleride alan varsa devam etmesini, koşuları atmasını istiyorum. Bize ileride yardımcı olabilen bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

'BİTİRİCİLİĞİMİZDE SIKINTI VAR'

Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Italiano, "4 maçta çok fazla şut çektik. Ancak kaleyi bulmada yüksek bir orana sahip değiliz. Bitiriciliğimizde sıkıntı var. Çok fazla şans yaratıyoruz ancak biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kaleye böyle gelmeye devam edersek daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bitirici olmak için daha fazla çalışacağız. Yarattıklarımızdan dolayı mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Skor 1-0'dı. 1-0 tehlikeli bir skor. Bundan kurtulmak için gol atmanız gerekiyor" diye konuştu.

'VLAHOVIC'İN DİĞER OYUNCULARI DA YUKARI ÇEKEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in diğer oyuncuları yukarı çekebilecek bir oyuncu olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Büyük bir takım iç güdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Aramıza Vlahovic katıldı. Genç, golcü bir oyuncu. Bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu. Diğer oyuncuları da yukarı çekebileceğini düşünüyorum. O geldikten sonra hedefimiz ona gol attırmak. Bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız. Transfer dönemi uzun bir dönem. Kulüp işini iyi yapıyor. Aynı zamanda play-off turundayız. Bu resmi olarak Avrupa'dayız demek. Umarım devam edebileceğimiz en yüksek kupa olan Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edebiliriz. Bu Perşembe-Pazar maç oynayacağız demek. Bütün oyuncularım oynayabilecek. Bu tempo için de kaliteli, iyi bir takıma ihtiyacımız var. Transferin bitmesine uzun bir süre var. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

'MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA DOĞRU YOLDAYIZ'

Savunma oyuncularının performanslarından çok memnun olduğunu belirten Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gol yememe isteğine sahipler. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Topu kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Savunmamız savaşçı bir ruhla oynuyor. Takım halinde iyi savunuyoruz. Kimse gol yemek istemiyor. Hiç gol yemedik. Sadece kaleci ve stoperler değil bütün takım olarak çalışıyoruz. Bu karakterle oynamaya devam edersek kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter bizim için önemli. Şu an mükemmel değiliz ama doğru yoldayız. Oyuncularla konuşuyorum, gidişattan mutlu. Bu da takımı pozitif etkileyen bir durum."

'BURADA UZUN SÜRE KALMAK VE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUM'

Karşılaşmanın 80 dakikasında yüksek seviyede oynadıklarını belirten Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçtan dolayı mutluyum, iyi iş çıkarttık. 80 dakika yüksek seviyede, iyi bir ritimle oynadık. Son 10 dakikada yorulduk. Bazı anlarda bıraktık. Savunmamız yukarı çıkamadı. Yorgunluk olabilir. Bence daha da gelişeceğiz. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışanlar kulüp için her şeyi yapıyorlar. Stadyumu kelimelerle anlatamazsınız. Oyuncularım beni dinliyor. Onlardan da çok mutluyum. Her şey dört dörtlük gidiyor. Umarım böyle devam ederiz. Ben herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada uzun süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtaliano: Doğru yoldayız - Son Dakika

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