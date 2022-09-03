Juventus, Christian Kouame Kouakou'nun 29. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve maç da bu skorla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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