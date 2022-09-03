Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

03.09.2022 19:48
Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya'nın Floransa şehrindeki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 9. dakikada Arkadiusz Milik'in golü ile 1-0 öne geçti.

Juventus, Christian Kouame Kouakou'nun 29. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da 5. hafta sonunda Juventus 9 puana sahipken, Fiorentina'nın ise 6 puanı bulunuyor.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, Juventus, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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