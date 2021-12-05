İtalya'da Hakan ve Merih'in golü konuşuluyor

İtalya Serie A'nın 16. haftasında dün akşam Atalanta'nın deplasmanda Napoli'yi 3-2 yenmesiyle, Milano takımları Milan ve Inter'in zirveyi ele geçirmesi İtalyan spor basınında geniş yer buldu. Inter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta ilk golü kornerden atan ve takımının 2. golünde de asist yapan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'nın Napoli'yi geriden gelip 3-2 yendiği müsabakada, Atalanta'ya beraberlik golünü kazandıran Merih Demiral'ın performansları da ayrıca değerlendirildi.

"TAKIMI YÖNETMEDE USTALAŞTI"

La Gazzetta dello Sport, Roma maçında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'na maç değerlendirmesinde, 8 puanla en yüksek puanı verip, mavi-siyahlı takımın "en iyisi" seçti. Gazetenin haberinde Çalhanoğlu'nun deneyimi, dinamizmi ve kalitesiyle Inter'e katkı verdiği belirtilerek, "Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama onun önemi sayıların çok ötesinde." yorumu yapıldı. Çalhanoğlu ve Brozovic'in Inter'de takımı yönetme de ustalaştığı da ifade edildi.

"HAKAN MAÇIN EN İYİSİ"

Corriere dello Sport gazetesi de "Türk oyuncu başrolde. Sadece son 5 maçta 4 gol 2 asist" başlığıyla Hakan Çalhanoğlu'nun son haftalarda yükselen form grafiğine ve 6 gole doğrudan katkı verdiğine dikkati çekti. Gazete, dün müsabakada Hakan Çalhanoğlu'nun "klasını gösterip, şov yaptığını" yazdı. Gazete, Inter'de "maçın en iyisi" seçtiği milli oyuncua 7,5 puan verdi. Gazetede, Çalhanoğlu için "Hiç bu kadar istikrarlı ve tehlikeli görülmemişti. Sahanın her yerinde. Inter için çok büyük transfer. Inzaghi, onun değerini daha da artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

EN YÜKSEK PUANI ALDI

Tuttosport da köşe vuruşundan gol atan Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda söylediği "(Kornerden gol atmayı) Bunu her zaman deniyorum" sözlerine yer verirken, milli futbolcunun "Mükemmel bir maç" çıkardığını kaydetti. Gazete, Çalhanoğlu'na "8" ile en yüksek puanı verip, Inter'de "maçın adamı" olduğunu belirtti.

"BİR HÜCUMCU GİBİ"

La Gazzetta dello Sport, Napoli-Atalanta mücadelesinde, Merih Demiral'ın Napoli'nin 2. golünü atan Dries Mertens'i kaçırdığını ancak milli oyuncunun "bir hücumcu gibi" maça yeniden eşitliği getiren gole imzasını koyduğunu belirtti.

Gazete, Demiral'a 6,5 puan verdi.

MERİH DEMİRAL PERFORMANSIYLA DEVLEŞTİ

Corriere dello Sport'un Atalanta-Napoli maç haberinde de Atalanta'da Rafael Toloi ve Merih Demiral'ın performanslarıyla devleştiği ifade edildi. Demiral'ın Napolili Mertens'i skoru 2-1'e getiren golünde, Belçikalı oyuncuya yetişemediğini buna karşılık; "eski bir kanat oyuncusu" gibi sağdan defans arkasına sızıp skoru 2-2'ye getiren golü attığı belirtildi. Gazete, Demiral'a 7 puanla en yüksek notlardan birini verdi.