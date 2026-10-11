İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida, Galatasaray-Barcelona maçında düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.