İtalya hocası Mancini, Türkiye'yi 4-1 yendikleri maçta planlarının işlediğini söyledi. - Son Dakika
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İtalya hocası Mancini, Türkiye'yi 4-1 yendikleri maçta planlarının işlediğini söyledi.

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İtalya hocası Mancini, Türkiye\'yi 4-1 yendikleri maçta planlarının işlediğini söyledi.
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya, deplasmanda Türkiye'yi 4-1 mağlup etti. İtalya Teknik Direktörü Mancini, oyuncularının planlandığı gibi oynadığını, ilk 60 dakikadan memnun olduğunu ve Belçika maçı sonrası Türkiye'ye karşı iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 mağlup eden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Roberto Mancini, "Oyuncularım her şeyi planladığımız gibi yaptı, çok iyi bir performans sergiledik ve galip geldik. İlk 60 dakikadan çok memnunum. 60'tan sonra oyun biraz değişti ama istediğimizi elde ettik, çok mutluyum. Kayode ve Fagioli de çok iyi oynadılar." dedi.

Maçın son dakikasına kadar oyuncularının ve kendisinin konsantrasyonlarını kaybetmediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Bugün 4-1 olsa da skor değişebilir, bu nedenle maç boyu tüm konsatrasyonumuzu korumalıydık ve bunu başardık. Biz her zaman İtalya formasına yakışan futbolu oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama sonrasında Türkiye'ye karşı iyi reaksiyon gösterdik. Maçın başından itibaren iyi bir oyun ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının golleri çalıştıkları şekilde bulduğunu aktaran Mancini, şunları kaydetti:

"Çok fazla genç oyuncumuz var, onlar için de bu maçı kazanmak çok önemliydi ama tabii ki bir maçla hiçbir şey değişmiyor. Her şey hazırlandığımız gibi gitti, planlarımız çok iyi işledi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk futbolunun da her geçen yıl kendini geliştirdiğini görüyorum. Bugün biz çok iyi oynadık, karşımızda çok iyi bir Türkiye vardı, çok iyi de bir teknik direktörleri var. Bugünkü skorun bizim iyi oyunumuzdan kaynaklandığını söyleyebilirim."

Kaynak: AA
Roberto ManciniBelçikaTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

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