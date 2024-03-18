İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter- Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.
İtalya Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalar öncesi İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli müsabakasında Juan Jesus'a ırkçı söylemelerde bulunduğu iddia edilen Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve bu oyuncunun yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını duyurdu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İtalya Milli Takımı, ırkçılık iddiasıyla oyuncuyu kadrodan çıkardı - Son Dakika
Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı. Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit'in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı. Lig'de 3 maç aradan kazanan Şanlıurfa temsilcisi, futboldaki milli araya da moralli girdi. Sarı-yeşilli ekip, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin korunması konusunda endişe duyduklarını açıkladı. Yaşanan olayların Samsunspor ailesini derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, tüm paydaşların sükunet ve birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Devlet ve federasyonun vereceği cezaların destekleneceği ifade edildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.
Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda misafir olduğu Bolu Bears takımını 34-0 mağlup etti. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Düzce Panthers, gruplarda 4. maçını da kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası 22-23 Mart tarihlerinde Balıkesir'de, Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağı ise 23-24 Mart tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Beyzbol şampiyonasına 9 kulüp, ragbi şampiyonasına ise 24 kulüp katılacak.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.
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