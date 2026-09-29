İtalya Teknik Direktörü Mancini, 4-1'lik maçta Türk futbolunu ve hocasını övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Teknik Direktörü Mancini, 4-1'lik maçta Türk futbolunu ve hocasını övdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Teknik Direktörü Mancini, 4-1\'lik maçta Türk futbolunu ve hocasını övdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçın ardından Türk futbolunun her geçen gün ilerlediğini, karşılaştığı Türkiye'nin iyi bir teknik direktöre sahip olduğunu söyledi.

İTALYA Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, " Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Geçen maçın ardından oyuncularımız her şeyi dediğimiz gibi yaptı. Çok iyi oynadılar. Scalvini ve Raspadori de çok iyi oynadılar. Takımımın ilk 60 dakikadaki oyunundan çok memnunum. Bugün futbolda 4-1 önde olsanız bile her şey değişebilir. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmanız gerekir. Biz, her zaman İtalya formasına yakışır bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama iyi bir reaksiyon göstererek toparlandık. Genç oyuncularımız var ve onlar için de bu maçı kazanmak önemliydi. Türk futbolu her geçen gün daha da ilerliyor. Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu. İyi hazırlandık ve her şey hazırlandığımız gibi gitti. Taze oyuncularla oynamakta her zaman bize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Roberto ManciniTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Keban Baraj Gölü’nde 81 kiloluk Fırat turnası yakalandı: Tekneye almak 45 dakika sürdü Keban Baraj Gölü'nde 81 kiloluk Fırat turnası yakalandı: Tekneye almak 45 dakika sürdü
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı
İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
00:46
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:15
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 01:58:59. #.0.3#
SON DAKİKA: İtalya Teknik Direktörü Mancini, 4-1'lik maçta Türk futbolunu ve hocasını övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei