Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı - Son Dakika
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Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı

30.07.2022 21:01
Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı

İtalya temsilcisi Torino'ya transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan süreç hakkında açıklama yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." dedi.

İtalya temsilcisi Torino'ya transferi gündemde olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yayımladı.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMESİ HALİNDE ANLAYIŞ GÖSTERMELERİNİ RİCA ETTİM"

Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ"

18 yaşındaki oyuncu, "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak benim için de zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

SERBEST KALMA BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Torino'nun, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 4,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi planladığı basına yansımıştı.

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Son Dakika Spor Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı - Son Dakika
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