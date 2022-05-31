İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi - Son Dakika
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İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi

31.05.2022 14:51

İtalyan tenisçi Camila Giorgi'nin Fransa Açık'ta giydiği kıyafetle gündem oldu. Maçtan hemen önce hakem, Giorgi'yi kıyafetindeki reklam logosunun çok büyük olduğunu belirterek uyardı ve değiştirmesini istedi. Aryna Sabalenka ile oynadığı karşılaşma için yanında başka kıyafet getirmediğini söyleyen İtalyan tenisçi, daha önce de üzerindekilerle oynadığını belirterek hakemin isteğini yerine getirmedi. Giorgi rakibine yenilere Fransa Açık'a 4. turda veda etti.

Fransa Açık'ta İtalyan tenisçi Camila Giorgi ve Aryna Sabalenka arasında oynanacak maç öncesi, Giorgi hakem tarafından kıyafeti gerekçe gösterilerek uyarı aldı.

"BAŞKA KIYAFETİM YOK"

Maçta önce hakem, Camila Giorgi'yi kenara çekip kıyafetinde bulunan reklam logosunun çok büyük olduğunu belirtti vebu şekilde oynayamayacağını söyledi. Giorgi, hakeme başka kıyafetinin olmadığını tüm maçlara aynı kıyafetle çıktığını söyleyince maça çıkmasına izin verildi. Fakat konu yetkililere bildirildi.

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DAHA ÖNCE DE AYNI KIYAFETİ GİYMİŞTİ

Camila Giorgi daha önce de aynı kıyafetle maça çıkmıştı ancak o zaman kıyafetin üzerinde reklam bulunmuyordu. Maçı kazanan Giorgi, Fransa Açık'ta 4. Tur'a yükseldi. Ancak 4. Tur maçında Rus raket Daria Kasatkina'ya yenilen İtalyan tenisçi turnuvaya veda etti.

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