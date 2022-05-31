Fransa Açık'ta İtalyan tenisçi Camila Giorgi ve Aryna Sabalenka arasında oynanacak maç öncesi, Giorgi hakem tarafından kıyafeti gerekçe gösterilerek uyarı aldı.
Maçta önce hakem, Camila Giorgi'yi kenara çekip kıyafetinde bulunan reklam logosunun çok büyük olduğunu belirtti vebu şekilde oynayamayacağını söyledi. Giorgi, hakeme başka kıyafetinin olmadığını tüm maçlara aynı kıyafetle çıktığını söyleyince maça çıkmasına izin verildi. Fakat konu yetkililere bildirildi.
Camila Giorgi daha önce de aynı kıyafetle maça çıkmıştı ancak o zaman kıyafetin üzerinde reklam bulunmuyordu. Maçı kazanan Giorgi, Fransa Açık'ta 4. Tur'a yükseldi. Ancak 4. Tur maçında Rus raket Daria Kasatkina'ya yenilen İtalyan tenisçi turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Spor › İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi - Son Dakika