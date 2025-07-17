Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Davinson Sanchez, İtalyan ekibi Como ile sözleşme şartları konusunda anlaştı. Oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ifade edildi.
Haberde, Galatasaray'ın Davinson'un ayrılığına karşı çıktığı ve oyuncusunu satmak istemediği dile getirildi. Öte yandanSarı-kırmızılıların deneyimli oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmelerinde de ilerleme sağlayamadığı ifade edildi.
İtalyan ekibi Como, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu.
Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda toplam 76 maçta görev aldı. 29 yaşındaki yıldız bu maçlarda, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor - Son Dakika
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