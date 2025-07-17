İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

COMO İLE ANLAŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Davinson Sanchez, İtalyan ekibi Como ile sözleşme şartları konusunda anlaştı. Oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

Haberde, Galatasaray'ın Davinson'un ayrılığına karşı çıktığı ve oyuncusunu satmak istemediği dile getirildi. Öte yandanSarı-kırmızılıların deneyimli oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmelerinde de ilerleme sağlayamadığı ifade edildi.

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan ekibi Como, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu.

TÜRKİYE KARİYERİ

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda toplam 76 maçta görev aldı. 29 yaşındaki yıldız bu maçlarda, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.