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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

27.12.2021 22:00
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 90+4 Alper), M'Poku (Dk. 58 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 76 Çekici), Cikalleshi (Dk.

STAT:   Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 90+4 Alper), M'Poku (Dk. 58 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 76 Çekici), Cikalleshi (Dk. 76 Ahmed Hassan) BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic (Dk. 80 Atiba), Oğuzhan (Dk. 67 Can Bozdoğan), Ghezzal, Larin (Dk. 67 Güven), Batshuayi GOLLER: Dk. 90 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: M'Poku, Ahmed Hassan, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor) - Vida, Oğuzhan, Batshuayi, Ghezzal (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ilk devrenin sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde 2'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 28 puanla 7'nci sırada ilk devreyi noktaladı.

5'inci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasında şutu kaleci Sehic'de kaldı. 28'inci dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Soner'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.36'ncı dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Sehic müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 45'inci dakikada Guilherme'nin sol kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi. 60'ıncı dakikada Batshuayi'nin ceza sahasında vuruşunda top kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Ghezzal'in şutu direğe çarptı. Tekrar topla buluşan Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 70'inci dakikada topla ceza sahasına kadar giren Cikalleshi'nin şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 72'nci dakikada Josef'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güven'in vuruşunda top üstten auta çıktı. 75'inci dakikada Josef'in ceza sahası yayından şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Skubic'in ortasında Ahmed Hassan'ın vole vuruşu ağları sarstı: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 - Son Dakika
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