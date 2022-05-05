İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi - Son Dakika
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İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi

05.05.2022 16:08
İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi

Milli Kickboks Sporcusu Doğan Kılıç, İzmir'de düzenlenen 4'lü turnuvada rakiplerini eleyerek kupayı Eskişehir'e getirdi.

Milli Kickboks Sporcusu Doğan Kılıç, İzmir'de düzenlenen 4'lü turnuvada rakiplerini eleyerek kupayı Eskişehir'e getirdi.

Avrupa ve Dünya çapında derece sahibi 4 kickboks sporcusunun ter döktüğü turnuva kıran kırana mücadelelere sahne oldu. İzmir'de düzenlenen 4'lü turnuvaya Türkiye'yi temsilen Doğan Kılıç ile Ahmet Ertekin, Tunus'u temsilen Houssem Eddıne, Azerbaycan'ı temsilen Tevfik İlyaslı katıldı. Daha önce de farklı müsabakalarda başarılarıyla Eskişehir'de parlayan Doğan Kılıç, ilk maçında Tunuslu rakibini nakavt etti. Son olarak Azeri sporcu ile mücadele Eden Kılıç, kıran kırana geçen 3 rauntluk maçı puan farkıyla kazandı.

"İyi olanın değil en iyi olanın kazandığı bir turnuvaydı"

Bir gecede yaptığı 2 maçın ardından şampiyonluk kupasını alan Doğan Kılıç, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Turnuvaya katılan tüm sporcuların daha önce farklı turnuvalarda derece elde ettiğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlenen 4'lü turnuvada ilk rakibim Tunus temsilcisiydi. İlk rauntta nakavt ettim. Ardından ikinci maçımda Azeri sporcuyla mücadele verdik. 3 raunt dövüştükten sonra puanla kazandım. Kupanın sahibi oldum. Mutluyum ve gururluyum. Hepsi nefes kesen maçlardı. Kendime inandım ve başardım. İyi olanın değil en iyi olanın kazandığı bir turnuvaydı. Çünkü burada herkes iyiydi. Daha iyi arenalarda ülkemi ve şehrimi temsil edeceğim. Kupayla birlikte Eskişehir'e döndüğüm için çok mutluyum" - ESKİŞEHİR

İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi
İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi
İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi
İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi

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Doğan Kılıç, Eskişehir, Kickboks, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İyilerin arasında 'En iyi' olarak kupayı Eskişehir'e getirdi - Son Dakika


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