İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Ekin İtmeç, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ikincilik elde etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Ekin İtmeç, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ikincilik elde etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Ekin İtmeç, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası\'nda ikincilik elde etti

Kocaeli'de düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün judocusu Ekin İtmeç, 52 kiloda gümüş madalya kazandı. İzmirli sporcular Betül Şavli, Aişe Dalda ve Ahsen Gücü ise beşinci olarak şampiyonayı tamamladı. Judo Başantrenörü Mesut Kapan, sporcuların başarısından gurur duyduklarını ve bu başarıları sürdürmek istediklerini belirtti.

23.07.2024 11:22
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Kocaeli'de düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün judocusu Ekin İtmeç ikincilik kürsüsüne çıktı.

20-21 Temmuz tarihleri arasında 6 ülkeden toplam 156 sporcunun katılımıyla Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 52 kiloda tatamiye çıkan İzmir Büyükşehirli judocu Ekin İtmeç, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldızlar kategorisinde ilk defa düzenlenen dev organizasyonda İzmirli sporcularından 36 kiloda Betül Şavli, 40 kiloda Aişe Dalda ve 48 kiloda Ahsen Gücü şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

İlk kez yıldızlar kategorisinde ülkemizde yapılan şampiyonada madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Judo Başantrenörü Mesut Kapan, "Sporcumuz Ekin İtmeç, Avrupa İkincisi oldu. Onun bu performansı bizleri asla şaşırtmadı. Türkiye'nin en iyilerinden altyapılarından biriyiz. Şampiyonada yarışan diğer sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Bu başarıların devamını getirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Ekin İtmeç, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ikincilik elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocusu Ekin İtmeç, Judo Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ikincilik elde etti - Son Dakika
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