İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Sırbistan'da altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Sırbistan'da altın ve gümüş madalya kazandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Sırbistan\'da altın ve gümüş madalya kazandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Kaan ve Eda Yelaldı, Sırbistan'daki Galeb Belgrade Trophy Serbia Open G1'de Kaan altın, Eda gümüş madalya kazandı. Büyük erkekler 54 kiloda Kaan şampiyon olurken, genç kadınlar 42 kiloda Eda gümüş madalya aldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocu kardeşleri Kaan ve Eda Yelaldı, Sırbistan'da düzenlenen Galeb Belgrade Trophy Serbia Open G1 Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kaan Yelaldı altın, Eda Yelaldı ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda 42 ülkeden toplam 864 sporcu, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Büyük erkekler 54 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Kaan Yelaldı, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk turu maç yapmadan geçen geçen milli sporcu, ikinci turda Azerbaycanlı Khidir Mammadov'u, üçüncü turda Moldovalı Artiom Rosca'yı, dördüncü turda ise Bulgar Hristiyan Georgiev'i 2-0'lık skorlarla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Eda Yelaldı da genç kadınlar 42 kilo kategorisinde mücadele etti. İlk turu maç yapmadan geçen sporcu, yarı finalde Sırp Lena Milosevic'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Hırvat Korona Pavic'e 2-0 yenilen Eda Yelaldı, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, organizasyonda üç sporcuyla yarışarak bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Yealdı kardeşler eylül ayında Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları'nı da altın madalya alarak tamamlamıştı.

Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiSırbistanSerbiaGümüşSporSon Dakika

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