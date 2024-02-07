HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi - Son Dakika
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor\'u 32-19 yendi

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-8 önde bitirdi. Müsabakanın rövanşı 12 Şubat Pazartesi günü Aksaray'da oynanacak.

07.02.2024 18:37
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-8 önde bitirdi.

Müsabakanın rövanşı 12 Şubat Pazartesi günü Aksaray'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19 yendi - Son Dakika
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