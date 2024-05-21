Erkekler Hentbol Süper Lig play-off sıralama 7.'lik serisi ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-29 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, seride 2-0 öne geçerek ligi 2. sırada tamamladı.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı.
Ligi 7. sırada bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçını da 37-32 kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek play-off serisinde 2-0 öne geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?