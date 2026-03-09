İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık yenilgi serisini bitirdi - Son Dakika
İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık yenilgi serisini bitirdi

09.03.2026 12:20
İzmir Çoruhlu FK, Alanya 1221'i 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221'i 1-0 mağlup eden düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık mağlubiyet serisine son vererek kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi. İzmir temsilcisi iç sahada üst üste 7 yenilgi aldıktan sonra kazanmayı başardı. Rakibini 8'inci dakikada Tuğcan Alp Öztürk'ün attığı golle dize getiren turuncu-siyahlılar, 2 maç men cezası alan teknik direktör Levent Eriş'in yokluğunda 3 puanı cebine koyarak 15 puana ulaştı. Kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 5'e indiren İzmir Çoruhlu FK'da uzatmada kırmızı kart gören Halil İbrahim ve sarı kart gören Görkem, Eskişehir Anadolu Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA

