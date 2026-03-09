3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221'i 1-0 mağlup eden düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık mağlubiyet serisine son vererek kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi. İzmir temsilcisi iç sahada üst üste 7 yenilgi aldıktan sonra kazanmayı başardı. Rakibini 8'inci dakikada Tuğcan Alp Öztürk'ün attığı golle dize getiren turuncu-siyahlılar, 2 maç men cezası alan teknik direktör Levent Eriş'in yokluğunda 3 puanı cebine koyarak 15 puana ulaştı. Kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 5'e indiren İzmir Çoruhlu FK'da uzatmada kırmızı kart gören Halil İbrahim ve sarı kart gören Görkem, Eskişehir Anadolu Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu FK, 4 haftalık yenilgi serisini bitirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?