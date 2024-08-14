İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı tamamlandı - Son Dakika
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Spor

İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı tamamlandı

İzmir\'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024\'ün üçüncü etabı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı Göztepe sahilinde yapıldı. Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde 55 ekip mücadele etti. Şampiyonlar büyük finale katılma hakkı elde etti.

14.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentteki en büyük sokak basketbolu organizasyonu 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı Göztepe sahilinde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yayma amacıyla "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'te üçüncü etap sona erdi. Göztepe sahilindeki müsabakalara Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde 55 ekip katıldı. Böylece 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Etkinlik Alanı'nda, 27-28 Temmuz tarihlerinde Buca Hasanağa Bahçesi'nde yapılan ilk iki etabın ardından Göztepe aşaması da tamamlandı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada Genç Erkekler'de Koruluk, Genç Kızlar'da İBB, Büyük Erkekler'de Luna takımları şampiyon olarak büyük finale katılma hakkı elde etti. Kazananlara ödülleri verildi.

Şampiyon Fuar'da belirlenecek

Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak. 17-18 Ağustos tarihlerinde Karşıyaka Bostanlı sahilinde düzenlenecek etaba başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için 232. 293 30 90- 96 numaralı telefon hattı aranabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün üçüncü etabı tamamlandı - Son Dakika
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