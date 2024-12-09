İzmir'de Bilardo Şampiyonası Finali

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın final etabı İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2024 Artistik Bilardo Şampiyonası'nın final müsabakaları 14-15 Aralık tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan federasyonun tesisinde düzenlenecek.
Şampiyonanın final ayağında, önceki 2 etap sonunda ilk 8 dereceyi elde eden sporcular mücadele edecek.
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