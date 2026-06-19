İzmir\'de Dev Ekranda Milli Heyecan

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yarın Paraguay ile oynayacağı gruptan çıkma yarışındaki kritik maçın coşkusu İzmir'de yine meydanlarda yaşanacak. ABD'de yarın sabah erken saatlerde TSİ 06.00'da başlayacak maçta İzmirlilerin milli heyecanı birlikte yaşaması için bazı meydanlara yine dev ekranlar kurulacak. Bornova Büyükpark, Çamdibi Atatürk Parkı, Pınarbaşı Çamlık Parkı, Urla Cumhuriyet Meydanı, Çiğli Atatürk Spor Salonu, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi gibi alanlarda maç ekranlarda yayınlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı belediyeler ise sabah saatlerinde üniversite sınavı da olduğu için meydanlarda dev ekran organizasyonu yapılmayacağını duyurdu. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Avustralya'yla oynadığı ilk maçı meydanlarda onbinler birlikte izlemişti.