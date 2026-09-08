İzmir'de ilk kez düzenlenecek padel turnuvasında 27 ülkeden 182 sporcu yarışacak - Son Dakika
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İzmir'de ilk kez düzenlenecek padel turnuvasında 27 ülkeden 182 sporcu yarışacak

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Uluslararası Padel Federasyonu'nun İzmir'de ilk kez düzenleyeceği FIP Bronze Cup'ta 27 ülkeden 182 sporcu mücadele edecek. 14-20 Eylül'de Orange Padel Westpark'taki turnuvada 61 Türk sporcu da yer alırken, organizasyon dünyanın en iyi padelcilerini İzmir'de buluşturacak.

ULUSLARARASI Padel Federasyonu (FIP) tarafından İzmir'de ilk kez düzenlenecek FIP Bronze Cup, dünyanın en iyi padelcilerini bir araya getirecek. 27 farklı ülkeden 182 sporcunun mücadele edeceği, Orange Padel Westpark kortlarında düzenlenecek şampiyonada en iyi 100 listesindeki 8 sporcu da yer alacak.

Kadınlarda Marcella Koek, Maria Portillo Perez, Rebeca Lopez, Catherine Rose ve Ana Varo Ramos ile erkeklerde Emilio Sanchez Chamero, Marco Cassetta ve Victor Mena, İzmir'de korta çıkacak. 14-20 Eylül tarihleri arasındaki şampiyonanın kayıtları tamamlanırken, erkeklerde 63 takım, 126 sporcu; kadınlarda ise 28 takım, 56 sporcu olmak üzere toplam 91 takım ve 182 sporcu İzmir'de olacak. Erkeklerde 47, kadınlarda 14 olmak üzere toplam 61 Türk sporcu da uluslararası turnuvada heyecan yaşayacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de ilk kez düzenlenecek padel turnuvasında 27 ülkeden 182 sporcu yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ilk kez düzenlenecek padel turnuvasında 27 ülkeden 182 sporcu yarışacak - Son Dakika
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