İzmir'de Atletizm Süper Lig Finali - Son Dakika
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İzmir'de Atletizm Süper Lig Finali

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Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir'de düzenlenen Turkcell Süper Lig Final müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenledi. Çintimar, Türk atletizminin zirvesini gerçekleştirdiklerini ve ligdeki takım sayısının artmasının önemli olduğunu belirtti.

07.09.2024 12:17
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İZMİR'DE bugün Atatürk Stadı'nda başlayan Turkcell Süper Lig Final müsabakaları öncesi Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar basın toplantısı gerçekleştirdi. Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çintimar, " İzmir'de Türk atletizminin, 2024 sezonunun zirvesini gerçekleştiriyoruz. Olimpiyatlarda mücadele eden 16 sporcumuz burada yarışıyor. Ligimiz 37 yıldır devam ediyor. Türkiye'nin yetiştirdiği genç çocuklarımızla bu liglerimizin kalite değeri artıyor. 1987 yılından önce organizasyonlar bireysel anlamda yapıldı, daha sonra lig başladı. Bu ligimize son 5 yıldır Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu takımlarımız girdi" dedi.

Takım sayısının tüm Anadolu'ya yayılmasının çok önemli olduğunu belirten Çintimar, "Takımlarımızın ve sporcularımızın artışı bizi çok mutlu edecek. Olimpiyatta Ersu Şaşma 5'inci oldu. Burada kendi adına en iyi derecelerini yapar. Yine Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz da burada yarışıyor. O da kendi adına son yarışını yapacak. İzmir bizim için çok önemli. Yüksek Performans Merkezi'nin yanında 3 atletizm sahası var. Hem merkezimiz hem de sahalarımızın içi içe olması nedeniyle burada ulusal ve uluslararası kampları yapılıyor.

"HEDEFİMİZ LOS ANGELES'TA MADALYA"

İzmir'e çok önem verdiklerini sözlerine ekleyen Fatih Çintimar, "İzmir'de Balkan Şampiyonası yaptık. Süper Lig finalini de 2 senedir burada yapıyoruz. Katılan bütün kulüplerimize başarılar diliyoruz. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapıdan gençlerimizle 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı hedefliyoruz. Bu sene ucu ucuna madalyalar kaybettik. Paralimpikte madalyalar geliyor. Atletlerimiz dünya rekoru kırdılar ve şampiyon oldular. Hepsiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İzmir\'de Atletizm Süper Lig Finali
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir'de Atletizm Süper Lig Finali - Son Dakika

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