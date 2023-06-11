İzmir'deki finalde olay! Çevik kuvvet, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki finalde olay! Çevik kuvvet, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti

11.06.2023 20:57

İzmir'de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde olay çıktı. Çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale ederken, olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı. Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti. Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir''deki finalde olay! Çevik kuvvet, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti

GÖZTEPE TARAFTARI UZAKLAŞTIRILDI

Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ensar Kurt: fener taraftari gibi gözüken din ve ülke düsmanlarini stattlardan uzak tutalim Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Orafafa çirkefliklerini gösterdiler ya. Bunlar islah olmaz. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500

Türkiye Kupası, Başakşehir, Fenerbahçe, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'deki finalde olay! Çevik kuvvet, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü
17:37 Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
17:18 Merkez Bankası Başkanı Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şart koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:00 Ankara'da sağanak sonrası arabalar ağaçlara bağlandı
16:58 Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde
16:55 Beşiktaş, Ajax forması giyen Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor
16:51 Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 18:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki finalde olay! Çevik kuvvet, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement