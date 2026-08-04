İzmir'den Çifte Müjde: A Milli Takım ve Adnan Süvari - Son Dakika
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İzmir'den Çifte Müjde: A Milli Takım ve Adnan Süvari

İzmir\'den Çifte Müjde: A Milli Takım ve Adnan Süvari
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İzmir, A Milli Takım'ın maçı ve Süper Lig'de Adnan Süvari'nin adıyla yeni sezona merhaba diyor.

TÜRKİYE'de futbolun ilk oynandığı şehir olan İzmir yeni sezon öncesi aynı gün içinde çifte müjde aldı. Kentin Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'ye bir gün içinde iki gurur birden yaşadı. Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 12 Kasım'da Belçika'yla UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçı İzmir'de Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'na alırken, Süper Lig'de yeni sezona Göz-Göz'ün efsane teknik direktörü olan Adnan Süvari'nin adını verdi. Yapımı 2020 yılında tamamlanan ve Göztepe'nin yine efsane takım kaptanı Gürsel Aksel'in adını taşıyan stat, 2 sene aradan sonra A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı, ay-yıldızlıları üçüncü kez ağırlayacak. İzmir ve Gürsel Aksel Stadı, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli müjdenin yanı sıra Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğündeki İzmir kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle Süper Lig'de yeni sezona Adnan Süvari'nin adını verdi. Kent, 6 yıldır sezona Adnan Süvari adı verilmesi için örnek dayanışmaya imza attı. Adnan Süvari Sezonu için ilk olarak 2020 yılında TFF'ye başvuran Göztepe ve İZVAK, bu sezon öncesi yenilenen talepten sonucu aldı. Göztepe, İZVAK ve Karşıyaka, Altay, Altınordu başta olmak üzere İzmir kulüplerinin imzası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği ve STK'ların desteğiyle TFF'ye ortak dilekçe verildi.

ÖRNEK DAYANIŞMA

TFF, Türkiye'de ilk olan örnek şehir dayanışmasının sonucu ligde yeni sezona Adnan Süvari'nin adını verdi. Teknik direktörlüğe Karşıyaka'da başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atmıştı. Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıyıp bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Milli Futbol Takım'ın teknik direktörlüğünü de üstlendi. 1991'de hayata gözlerini yuman Süvari, 3 farklı dönemde TFF yönetiminde yer aldı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'den Çifte Müjde: A Milli Takım ve Adnan Süvari - Son Dakika

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