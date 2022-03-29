İzmir'e havuz müjdesi - Son Dakika
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İzmir'e havuz müjdesi

29.03.2022 13:09
İzmir'e havuz müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu'nun üzeri kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu'nun üzeri kapatıldı. Tesis, yaz kış hizmet verebilecek hale getirildi. 1971 Akdaniz Oyunları için yapılıp 52 yıl boyunca kent merkezinin tek olimpik yüzme tesisi olan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun 2019'da bitişiğindeki inşaat tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılıp ardından çürük raporuyla açılamaması üzerine kış aylarında havuz sıkıntısı çeken İzmir, alternatif tesis kazandı. Havuzun üstü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle kapatılarak yeniden halka açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir spor kentine dönüştürme vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu'nu 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verebilecek hale getirdi.

Üstü kapatılan havuz, yüzme ve su topu eğitimleri için yeniden halka açıldı. Tesiste serbest yüzme eğitimlerinde yaş sınırı aranmayacak. Spor okullarındaki yüzme ve su topu branşlarında ise 7-14 yaş aralığındaki çocuklar havuzdan yararlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in su sporlarına olan desteğini ve ilgisini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulüp olarak su sporlarında marka bir kent yaratılma vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan verilen izin ile havuzun üstü balonla kapatıldı ve herkese yeniden açıldı" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yarı olimpik kapalı Havuz İzmir'i açıp sporcuların kullanımına sunmuştu.


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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Yüzme, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'e havuz müjdesi - Son Dakika


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