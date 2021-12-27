İzmir'e Süper Lig kabusu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısı tamamlanırken, 18 yıl sonra en üst ligde buluşan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay, büyük hayal kırıklığı yaşayıp devreyi düşme korkusuyla tamamladı. Ligde 5'inci sezonunu geçiren Göztepe, 19 maç sonunda 15 puan toplayıp devreye düşme hattında 19'uncu sırada girdi. Tam 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay ise müthiş başladığı maratonda inanılmaz düşüş yaşadı. Son 12 maçı kazanamayan Altay, devreyi 18 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde bitirdi. Birlikte son olarak Süper Lig'de yer aldıkları 2002-2003 sezonunda el ele küme düşen iki takımı, 2021 yılını buruk kapadı.

MAESTRO İLAÇ OLAMADI

Sezona teknik direktör Ünal Karaman 'la başlayan Göztepe, ilk 3 haftada galibiyet alamadı ve deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Karaman'ın ardından Başkan Mehmet Sepil döneminde ilk kez yabancı çalıştırıcı tercih eden sarı-kırmızılılar, Sırp Nestor El Maestro'yu dümene geçirdi. Maestro yönetimindeki Göztepe 16 maçta bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Toplamda sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Göztepe özellikle evi Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahretti.TARAFTARDAN SERT TEPKİ İç sahada 10 müsabakaya çıkan Göztepe yalnızca Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarını kazanabildi. Evinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Göztepe, taraftarının sık sık protestosuna maruz kaldı. Göztepeli futbolseverler özellikle transferde beklenen hamleleri yapamayan yönetime sert tepki gösterip, bazı futbolcular ise ıslıklandı. Sezonun ilk devresini düşme hattında tamamlayan Göztepe, 5 yılda şu ana kadar en kötü sezonunu yaşamış oldu.GOL YOLLARINDA SORUN BÜYÜK Gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Göztepe, her maçta ise kalesinde golü gördü. Göztepe, 19 müsabakada 18 kez sevinç yaşarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Eksi 10 averaja sahip olan sarı-kırmızılılar deplasmanlarda 9 maçta 7 puan toplamayı başardı. Göztepe dış sahada ilk ve son galibiyetini 2-1'lik skorla Kasımpaşa 'ya karşı aldı. Göztepe, ilk yarının son maçında ise evinde Adana Demirspor 'la 1-1 berabere kaldı.ALTAY DEVAMINI GETİREMEDİAltay ise Göztepe'nin aksine sezona fırtına gibi başladı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli 'nin çalıştırdığı siyah-beyazlılar geçen sezon Play-Off finalinde Altınordu 'yu 1-0 yenerek büyük hasretini dindirdi. Denizli'yle Süper Lig'de de yoluna devam eden Altay, ilk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar yükseldi. Ancak siyah-beyazlılar 7'nci haftada 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından galibiyete hasret kaldı. EN KÖTÜ SERİ GELDİOynadığı son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alabilen Altay, son yıllardaki en kötü serisini yakaladı. Toplamda 18 puana ulaşan Altay devre arasına 16'ncı basamakta girdi. Altay da tıpkı Göztepe gibi iç saha avantajını iyi değerlendiremedi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 7, hizmete giren Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise 2 müsabakaya çıkan Altay, 10 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.YENİ EVİNDE KAZANAMADI Altaylıların yıllardır hasretle beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı, camiaya büyük heyecan getirirken, siyah-beyazlı ekip evine yeni haliyle döndükten sonra oynadığı Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kaybetti. Altay, deplasmanlarda ise 8 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar gurbette 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Altay toplamda 23 gol attı, 32 kez rakiplerine geçit verdi.2003'TE BİRLİKTE DÜŞTÜLER

Göztepe ve Altay, son olarak 2002-2003 sezonunda birlikte Süper Lig'de İzmir'i temsil etti. Ancak o sezon her iki takım da küme düşme üzüntüsü yaşadı. Göztepe o sezon 34 hafta sonunda 26 puan toplayıp sezonu 17'nci sırada tamamladı. Altay ise sadece 1 puan farkla küme düşme acısı yaşadı. Siyah-beyazlılar 35 puan alarak Bursaspor'un 1 puan gerisinde sezonu 16'ncı basamakta tamamlayıp 1'inci Lig'in yolunu tuttu. Yıllar sonra yeniden Süper Lig'de buluşan Göztepe ve Altay'ın ilk yarı sonunda gösterdiği performans ise taraftarların içini kararttı.