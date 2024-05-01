İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, İzmir futbolunun gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapıyor - Son Dakika
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İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, İzmir futbolunun gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, İzmir futbolunun gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), futbol kulüplerinin kente sağladığı ekonomik, kültürel ve sosyal katkıyı artırmak için harekete geçti. İEÜ ve İZVAK arasında imzalanan sözleşme ile İEÜ bünyesinde bir ekip kuruldu ve futbol kulüplerinin İzmir için oluşturduğu katma değer detaylıca analiz edilecek. Bu analizler sonucunda projeler hayata geçirilecek ve İzmir futbolunun gelişimi hedefleniyor.

01.05.2024 09:55
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), futbol kulüplerinin kente sağladığı ekonomik, kültürel ve sosyal katkıyı artırmak için harekete geçti. İzmir futbolunun gelişimini hızlandırmayı, Türkiye'ye örnek olacak projeler üretmeyi hedefleyen iki kurum arasında resmi sözleşme imzalandı.

Profesyonel liglerde 9 takımı bulunan, tam bir futbol kenti olan İzmir'de sağlanan bu güç birliği kapsamında, İEÜ EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 7 akademisyenden oluşan bir ekip kuruldu. Sosyoloji, iletişim, ekonomi ve şehir planlama gibi farklı uzmanlık alanları bulunan İEÜ'lü akademisyenler, veri analizlerine ve saha çalışmalarına başladı.

8 ayda tamamlanması hedeflenen projede, futbol kulüplerinin İzmir için oluşturduğu katma değer, bilimsel açıdan ilk kez detaylıca analiz edilecek. Ardından da futbol kulüplerinin kentin marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine katkısını artırmak hedefiyle projeler hayata geçirilecek.

Yusuf Hakan Abacıoğlu: "Paydaş olmaktan mutluyuz"

Aralık ayında İEÜ ile İZVAK arasında imzalanan iyi niyet protokolünün ardından resmi sözleşme de İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Başkan Vekili Talat Papatya tarafından imzalandı. İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Abacıoğlu, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi kutlayarak sözlerine başladı. İzmir'in, sporda Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, üniversite olarak böylesine önemli bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çalışmalar 3 aşamada gerçekleşecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOKENT) Müdürü Prof. Dr. Burak Doğu ise çalışmaya ilişkin detaylar paylaşarak, "İzmir'deki futbol kulüplerinin yerel kalkınmaya olan etkilerini ekonomik, toplumsal ve mekansal açılardan analiz edeceğiz. İlk olarak, Türkiye ve dünya genelindeki spor kulüplerinin yerel kalkınmaya etkisini konu alan akademik çalışmaları inceleyip iyi uygulama örneklerini tespit edeceğiz. Ardından mevcut veri setleri ile ikincil kaynaklardan elde edeceğimiz bulgular çerçevesinde bir çalışma yürüteceğiz. Son aşamada ise sahada anket çalışmaları ve derinlemesine mülakatlar gerçekleştireceğiz. Bunları bir mekansal haritalama çalışmasında bir araya getireceğiz. Ayrıca, tarihi verilerle geçmişe dönük bir simülasyon çalışması yapacak ve farklı spor kulüplerine uyarlanabilecek bir model geliştireceğiz. Elde edeceğimiz sonuçlar bundan sonra hayata geçecek projeler için de zemin oluşturacak" diye konuştu.

Ali Erten: "Büyük bir hazineye sahibiz"

İZVAK Başkanı Ali Erten, Türkiye profesyonel futbol liglerinde, İstanbul'dan sonra en çok takımı olan şehrin İzmir olduğunu belirtti. Çalışmanın İzmir için büyük önem taşıdığını ve elde edilecek verilerin kent yöneticileriyle, kulüplerle ve sponsorlarla paylaşılacağını dile getiren Erten, "Bir kentteki futbol kulüplerinin; o şehir için ekonomik anlamda ne ifade ettiğini bilimsel açıdan göstermek istedik. Bunun için de en iyi partnerin İzmir Ekonomi Üniversitesi olabileceğini düşündük. Fikrimizi paylaştık ve üniversitemiz de oldukça olumlu karşıladı. İş birliğimizi her gün daha da geliştirerek bu noktaya taşıdığımız için çok mutluyuz. Elde edeceğimiz sonuçlar, birçok açıdan yol gösterici olacak. Futbolda ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğumuzu bilimsel olarak tespit edeceğiz. Çalışmamız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da heyecanla takip ediliyor. İnanıyorum ki çalışma tamamladığında Türk futbolu için çok değerli sonuçlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Talat Papatya: "Tüm kulüplerimiz, İzmir'in değeri ve vazgeçilmezi"

İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya da futbol kulüplerinin İzmir'in marka değerine büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Göztepe, yeniden Süper Lig'e yükselerek şehrimize sevinç yaşattı. Göztepe'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Buna ek olarak şu anda play-off oynamaya hak kazanarak bir üst lige yükselme mücadelesini sürdüren takımlarımız da var. Göztepe'nin ardından yeni başarılar için de hazırız. Takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Tüm kulüplerimiz, İzmir'imizin değeri ve vazgeçilmezidir. İzmir'de futbolun gelişmesi demek aynı zamanda kentin de gelişmesi, konaklamadan ulaşıma kadar birçok sektörün beslenmesi demektir. Futbol için yapacağımız her proje; İzmir'in geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Biz, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İEÜ ile birlikte başlattığımız projeyi de bu fikirden yola çıkarak hayata geçirdik. Çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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