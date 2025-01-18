İzmir, Görele'yi 32-24 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

İzmir, Görele'yi 32-24 Mağlup Etti

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 32-24 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

18.01.2025 20:48
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasının ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 32-24 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 13-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, müsabakadan 32-24 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir, Görele'yi 32-24 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir, Görele'yi 32-24 Mağlup Etti - Son Dakika
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