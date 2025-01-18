Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasının ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 32-24 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 13-12 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, müsabakadan 32-24 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › İzmir, Görele'yi 32-24 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?