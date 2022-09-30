TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü Hacettepe 1945 önüne deplasmanda 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak Karşıyaka 'da teknik direktör Erman Güraçar, ileri uçta zor seçim yapacak. Yeşil-kırmızılılarda ligde ilk 2 maçta Fatih Taşdelen, son 2 karşılaşmada ise Emre Gemici ileri uçta santrfor olarak 11'de forma giydi. İlk hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a gol atan Fatih, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 'nda Şanlıurfaspor deplasmanına 11'de çıkıp 2 gol birden kaydetti. İlk haftalarda yedek kaldıktan sonra kupadaki Bergama Belediyespor deplasmanıyla 11'de görev yapmaya başlayan yıldız transfer Emre, önceki hafta deplasmanda 1922 Konyaspor ağlarını sarsıp ilk golünü kaydetti. Güraçar'ın maça yine Emre'yle başlayıp Fatih'i ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haber... Karşıyaka'da zor seçim - Son Dakika

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