İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2 - Son Dakika
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İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2

29.09.2022 19:30
İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2

İzmir haberler: STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Caner Kurt, Selçuk GökgözMENEMEN FK: Ceyhun Demircan - Fuat Duran, İlyas Antekin (Dk. 66 Oğuzhan Aydoğan), Kerem Paykoç, Kaan Kalafat, Okan Şentürk (Dk. 83 Yusuf Yıldız), Kaan Özder, Ekrem Kayılıbal (Dk. 86 Uğurkan Cebeci), Cüneyt Dağlı (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Caner Kurt, Selçuk GökgözMENEMEN FK: Ceyhun Demircan - Fuat Duran, İlyas Antekin (Dk. 66 Oğuzhan Aydoğan), Kerem Paykoç, Kaan Kalafat, Okan Şentürk (Dk. 83 Yusuf Yıldız), Kaan Özder, Ekrem Kayılıbal (Dk. 86 Uğurkan Cebeci), Cüneyt Dağlı (Dk. 85 Rıdvan Bozkurt), Emre Bibercioğlu (Dk. 66 Mertçan Açıkgöz), Murat YılmazBİGASPOR: Cihangir Korkmaz - Oğuzhan Kanmaz, Serkan Osmanoğlu (Dk. 88 Emircan Duman), Emin Ergün, Beşir Ndiaye (Dk. 88 Kenan Özer), Adem Yılmaz, Burak Mete (Dk. 57 Fatih Deniz), Gülhan Özdemir, Mertcan Arslan (Dk. 57 Ayberk Çoban), Alperen Akar, Mehmet YılmazGOLLER: Dk. 59 Emre Kayılıbal, Dk. 77 ve Dk. 82 Mertcan Açıkgöz (Menemen FK), Dk. 6 Burak Mete, Dk. 90+4 Fatih Deniz (Bigaspor)SARI KARTLAR: Kaan Özder (Menemen FK), Emin Ergün, Adem Yılmaz(Bigaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında konuk ettiği Bigaspor'u 3-2 yenerek yoluna devam etti. Konuk Bigaspor 6'ncı dakikada Burak Mete'nin attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Menemen FK'da Ekrem 59'uncu dakikada skoru eşitleyen isim oldu: 1-1. Menemen FK 77'nci dakikada Mertcan'ın golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Mertcan bu defa 82'nci dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci tamınının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. Bigaspor 90+4'üncü dakikada Fatih Deniz ile farkı 1'e indirse de turu geçen taraf evinde Menemen Futbol Kulübü oldu.

- İzmir
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Kaynak: DHA

Yusuf Yıldız, Bigaspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber... Menemen Futbol Kulübü - Bigaspor: 3-2 - Son Dakika
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