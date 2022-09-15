İzmir haberi: Karşıyaka filesinde 6 imza 1 veda - Son Dakika
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İzmir haberi: Karşıyaka filesinde 6 imza 1 veda

15.09.2022 11:41
İzmir haberi: Karşıyaka filesinde 6 imza 1 veda

İzmir spor haberi... KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzalarken, altyapıdan yetişen Ezgi Uludağ'ı yurtdışına gönderdi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzalarken, altyapıdan yetişen Ezgi Uludağ'ı yurtdışına gönderdi. Yeşil-kırmızılılar, İzmir DSİ Spor'dan orta oyuncu Aleyna Aşık, Mersin BŞB'den orta oyuncu Eda Say, Brezilyalı smaçör Franciele Stedile, Merinos SK'dan pasör Gülcan Akyıldız, Fenerbahçe Terrazzo'dan smaçör Miray Gözübüyük ve Büyükçekmece'den libero Sude Gümüş'le el sıkıştı.

EZGİ PORTEKİZ'E GİTTİKarşıyaka altyapısından yetişen 20 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ, Portekiz temsilcisi SC Braga'ya transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "FIVB ve CEV'in kuralları doğrultusunda sporcuların kendi ülkeleri dışına transfer olmaları halinde bulundukları ülkenin talimatlarının geçerli olmaması durumu nedeniyle kulübümüzün bu transferde inisiyatif kullanma hakkı bulunmamaktadır. Ancak sporcumuzun Türkiye'deki bütün hakları kulübümüzde saklı olup, kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde kulübümüzle olan sözleşmesi devam edecektir. Ezgi Uludağ'a Braga forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Karşıyaka, voleybol, Uludağ, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi: Karşıyaka filesinde 6 imza 1 veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi: Karşıyaka filesinde 6 imza 1 veda - Son Dakika
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