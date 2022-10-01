İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde

01.10.2022 10:50
İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde

İzmir gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Çubuk İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, haftaya 7 puanla 5'inci sırada başladı.

Hacettepe 1945'in ise 5 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör Erman Güraçar, Başkent'te kazanıp ligde geçen haftaki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istediklerini dile getirdi.


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Akhisarspor'un rakibi Osmaniyespor Akhisarspor'un rakibi Osmaniyespor Pınar Karşıyaka, Avrupa'da seyircisiz Pınar Karşıyaka, Avrupa'da seyircisiz
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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