TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Çubuk İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, haftaya 7 puanla 5'inci sırada başladı.
Hacettepe 1945'in ise 5 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör Erman Güraçar, Başkent'te kazanıp ligde geçen haftaki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istediklerini dile getirdi.
Son Dakika › Spor › İzmir haberleri... Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde - Son Dakika