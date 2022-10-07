İzmir haberleri! Karşıyaka'ya dişli rakip

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçerek zirve hedefinin uzağında kalan Karşıyaka'nın pazar günü konuk edeceği Karbel Karaköprü Belediyespor, bu sezon henüz hiç yenilgi almadı. Şanlıurfa temsilcisi ligde 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karaköprü, 5 maçta kalesinde yalnız 1 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Karşıyaka, geçen sezon da aynı grupta yer aldığı rakibine İzmir'de Atatürk Stadı'nda 4-1 yenilmiş, rövanşı ise 3-1 almıştı. Bu maçta kadroda revizyona gitmeye hazırlanan teknik direktör Erman Güraçar, Fatih Taşdelen, Namık Barış, Fatih Ergen, Recep ve Okan gibi isimlere hazır olmaları talimatını verdi.

- İzmir