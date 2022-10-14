Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya 'da 83-71 mağlup olduğu Telekom Baskets Bonn deplasmanından dönerek direkt İstanbul 'a geçen Pınar Karşıyaka, deplasman dönüşü gurbetçi taraftarı Orhan Sinanoğlu'nun ölüm haberine üzüldü. Bonn maçını izlemek için salona giden 51 yaşındaki Sinanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Öte yandan Beşiktaş ise bu yıl ligde oynadığı ilk iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haberleri! Pınar Karşıyaka 3'te 3 için İstanbul'da - Son Dakika

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