Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı

05.08.2022 12:04
Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı

İzmir'in Çeşme ilçesi dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak.

İzmir'in Çeşme ilçesi dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak. 14-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Medicana 2022 IFCA Junior, Youth, Masters Slalom Dünya Şampiyonası'na 17 ülkeden 100'den fazla sporcu katılacak.

Turkey Windsurf Training ve Trio Shipping tarafından organize edilen, International Funboard Class Association (IFCA) yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilecek olan şampiyona ION Club Alaçatı'da düzenlenecek. IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemlerin görev alacağı şampiyona, junior, youth ve masters olmak üzere üç farklı yaş grubunda gerçekleştirilecek.

17 ülke, 100'den fazla sporcu

07 Ağustos'a kadar kayıtların açık kalacağı şampiyona için 17 ülkeden, 100'den fazla sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da destek verdiği şampiyonanın açılışı, 14 Ağustos tarihinde Alaçatı'da tüm yarışçıların toplanması ile başlayacak, 15-20 Ağustos tarihleri arasında her gün gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak olan heyecan dolu yarışlar gün içi etkinliklerle de devam edecek.

Medicana sponsorluğunda

Şampiyonanın açılış günü, atıksız bir dünyaya dikkat çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF'ye ait Blue Panda isimli yelkenli tekne, turuna şampiyonayı da dahil ederek yarışların yapılacağı alana demirleyecek. Yarışçılardan bir grup, denizde yelkenliyi karşılayarak renkli görüntüler oluşturacak.

Spor ve sağlığın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden hareketle, her fırsatta sporun her dalına desteğini sürdüren Medicana Sağlık Grubu, bu önemli organizasyonun da ana sponsoru olarak şampiyonaya adını verdi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Gaziemir Belediyesi: 'Güvenli Ortamda Sınav Yapmayı Beceremeyenleri Korumak İçin Hedef Saptırma Çabası' Gaziemir Belediyesi: 'Güvenli Ortamda Sınav Yapmayı Beceremeyenleri Korumak İçin Hedef Saptırma Çabası' Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası İçin Geri Sayım Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası İçin Geri Sayım
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement