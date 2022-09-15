Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katıldığı organizasyonda ilk 2 sırada İspanyol ekipler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de sürüyor - Son Dakika

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