470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de sürüyor - Son Dakika
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470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de sürüyor

15.09.2022 20:52
470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'na üçüncü gün yarışlarıyla devam edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'na üçüncü gün yarışlarıyla devam edildi.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katıldığı organizasyonda ilk 2 sırada İspanyol ekipler bulunuyor.

Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot'un ilk sırada yer aldığı şampiyonada Silvia Mas Depares-Nicolas Rodriguez Garcia ikinci, Almanya'dan Luise Wanser-Philipp Autenrieth üçüncü durumda mücadelesini sürdürüyor.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on altıncı, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, bugün start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.

Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı
Kaynak: AA

gençlik, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de sürüyor - Son Dakika

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