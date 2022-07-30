İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.
Türkiye'nin B Grubu'nda Polonya'yı 94-43'lük skorla geçtiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:
A Grubu:
Fransa- Büyük Britanya: 97-45
İsrail-Kuzey Makedonya: 79-70
B Grubu:
İspanya- Almanya: 89-44
Polonya-Türkiye: 43-94
C Grubu:
Sırbistan- Slovenya: 70-52
Çekya- Yunanistan: 56-67
D Grubu:
Litvanya- Karadağ: 75-56
Hırvatistan- İtalya: 64-73
Yarınki maç programı
A Grubu:
13.45 Kuzey Makedonya-Fransa
16.00 Büyük Britanya-İsrail
B Grubu:
18.15 Almanya-Polonya
20.30 Türkiye-İspanya
C Grubu:
13.45 Slovenya-Çekya
20.30 Yunanistan-Sırbistan
D Grubu:
16.00 İtalya-Litvanya
18.15 Karadağ-Hırvatistan
Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika