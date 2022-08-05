Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda rakip Slovenya - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda rakip Slovenya

05.08.2022 12:31
Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda rakip Slovenya

İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı, çeyrek finalde de çok çekişmeli geçen maçta Litvanya'yı elemeyi başaran Türkiye, yarın Slovenya'yla final için rakip olacak.

İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı, çeyrek finalde de çok çekişmeli geçen maçta Litvanya'yı elemeyi başaran Türkiye, yarın Slovenya'yla final için rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yarı final randevusu saat 20.30'da başlayacak. Bu maçtan önce aynı salonda saat 18.15'te yarı finalde Sırbistan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz rakibini mağlup ederse finalde bu maçın galibiyle Avrupa şampiyonluğu için 7 Ağustos Pazar günü rakip olacak. Millilerimiz mağlubiyet durumunda ise aynı gün üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda A Grubu'nu Sırbistan'ın gerisinde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan rakibimiz Slovenya, son 16 turunda Hırvatistan'ı 85-83, çeyrek finalde de Fransa'yı 58-57 yenmeyi başardı. Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nu 3'te 3 yapan İspanya'nın ardından 2 galibiyetle ikinci tamamlayan Türkiye, son 16'da Büyük Britanya'yı 82-38, çeyrek finalde de Litvanya'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran binlerce İzmirli'nin müthiş desteğiyle 64-61 yenmişti. U18 kategorisinde 2013 ve 2014'te Avrupa şampiyonu, 2004, 2005, 2015 ve 2019'da ikinci, 2009 ve 2011'de ise üçüncü olan Türkiye, bu yıl yarı finale çıkma başarısıyla 2023 FIBA U19 Dünya Kupası biletini de almıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Büyük Britanya, Litvanya, Slovenya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda rakip Slovenya - Son Dakika

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