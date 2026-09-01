İzmir Karşıyaka'da 114 yıllık kulübün yeni stadı Zübeyde Hanım için zemin etüt ihalesi 22 Eylül'de - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da 114 yıllık kulübün yeni stadı Zübeyde Hanım için zemin etüt ihalesi 22 Eylül'de

İzmir Karşıyaka\'da 114 yıllık kulübün yeni stadı Zübeyde Hanım için zemin etüt ihalesi 22 Eylül\'de
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İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'nın, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyacak yeni stadyumu için uygulama projesi zemin ve temel etüt raporu ihalesi 22 Eylül Salı günü saat 10.30'da yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ihalede, firmanın 120 gün içinde etüt ve raporlamayı tamamlaması gerekecek; stadyumun yapım ihalesi ise bu sürecin ardından gerçekleştirilecek.

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'da taraftarların senelerdir beklediği yeni stadyum için ihale süreçleri başlıyor. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alarak Türkiye'de ilk olacak stat için uygulama projelerine esas zemin ve temel etüt raporunun hazırlanması amacıyla çıkılacak ihalenin tarihi belli oldu. Mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolle yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, 2015 yılında yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine yapılacak statta hafriyat ve zemin çalışmaları yapılırken, belediye hizmet alım ihale süreci başlattı.

İhale duyurusunda, "Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesi, 26675 Ada, 11 Parselde yapılması planlanan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyum Uygulama Projelerine Esas Zemin ve Temel Etüt Raporunun Yaptırılması İşi hizmet alımının ihalesi açık ihale usulüyle 22 Eylül Salı günü saat 10.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Yapıma İlişkin Hizmet İhaleleri Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark 3 No'lu Hol İhale Salonu'nda yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu ihalede, yapımla ilgili hizmet işlerinde son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin yüzde 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenirken her türlü yapı için zemin ve temel etüt yapılması ve raporun hazırlanmasının ise benzer iş olarak değerlendirileceği ifade edildi.

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İhaleyi kazanacak firma, sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde çalışmalara başlayacak. Etüt ve raporlama işinin 120 gün içerisinde tamamlanması gerekecek. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden sunulacak. Karşıyaka'da stadyumun yapım ihalesi ise zemin etütlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Karşıyaka'da 114 yıllık kulübün yeni stadı Zübeyde Hanım için zemin etüt ihalesi 22 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da 114 yıllık kulübün yeni stadı Zübeyde Hanım için zemin etüt ihalesi 22 Eylül'de - Son Dakika
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