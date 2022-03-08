İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor - Son Dakika
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İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor

08.03.2022 15:38
İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir birincisi olarak gittiği Okul Sporları Federasyonu Türkiye Küçük Kızlar Voleybol Grup müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmeyi başardı.

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir birincisi olarak gittiği Okul Sporları Federasyonu Türkiye Küçük Kızlar Voleybol Grup müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmeyi başardı.

5-7 Mart tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilen grup müsabakalarında Dikili Cumhuriyet Ortaokulu ilk gün Bodrum temsilcisi M. Cemal Uslu Ortaokulu ile karşı kaşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Dikili Cumhuriyet Ortaokulu 2-1 kazandı. Turnuvanın ikinci gününde Dikili temsilcisi, Antalya Atatürk Ortaokulu ile karşılaştı. 2-0 kazanan Dikili Cumhuriyet Ortaokulu büyük avantaj sağladı. Son gün Söke temsilcisi Behiye Hanım Ortaokulu ile karşılaşan kırmızı beyazlılar maçı 2-0 kazanarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. Bu başarının ardından Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir ilini temsilen 1-4 Nisan tarihlerinde Düzce'de veya Konya'da mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Denizli'de oynanan diğer karşılaşmalarda ise kızlar kategorisinde Aydın temsilcisi Başak Ortaokulu gruplarında 1.'liği alarak yarı finale yükselmeyi hak kazandı. - İZMİR

İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor
İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor
İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor

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Cumhuriyet, voleybol, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir şampiyonu yoluna devam ediyor - Son Dakika


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