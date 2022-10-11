Motor sporlarında 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı, hafta sonu İzmir 'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi... Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de sona erecek - Son Dakika

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