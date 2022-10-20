İzmir spor haberleri... Kadınlarda İzmir'de Kupa Voley heyecanı

KADINLAR Axa Sigorta Kupa Voley'de C Grubu müsabakaları yarın İzmir 'de başlayacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek grup etabında yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, 16.30'da ise PTT- Sarıyer Belediyespor maçları oynanacak. Cumartesi günü Nilüfer-PTT, Sarıyer-Galatasaray, pazar günü ise Galatasaray-PTT, Sarıyer-Nilüfer karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 2 sırayı alacak 2 takım çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: DHA

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